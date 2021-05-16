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Şanlıurfa'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Ağırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Müslüm Karadeniz'in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası traktörün altında Karadeniz, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından traktörün altından çıkarılan Karadeniz'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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