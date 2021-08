Şanlıurfa'da dezavantajlı çocuklara eğitim

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi, dezavantajlı çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitim programı ve fidan dikimi gerçekleştirdi.

Hayatın her alanında her yaş grubuna yönelik sorumluluk projeleri ile yanlarında olan Haliliye Belediyesi, farklı projelerle her kesime hitap ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, alanında uzman psikologlarla sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje kapsamında dezavantajlı gruplardan seçilen çocuklara uzmanlar tarafından genel görgü ve temizlik eğitimleri verildi. Eğitimlerin yanı sıra, çocukların sosyal aktivitelere katılması ve doğa bilinci oluşturulması adına fidan dikimi gerçekleştirildi. Haliliye Belediyesinin Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde yer alan hatıra ormanına götürülen çocuklar burada elleri ile fidan dikti ve can suyunu verdi.

Şanlıurfa Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projelerinin dezavantajlı çocuklara yönelik etap etap devam edeceğini açıkladı.