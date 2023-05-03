Şanlıurfa'da doğal afet ve taşkın hasarları onarım tesisinin temeli atıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da doğal afet ve taşkın hasarları onarım tesisinin temel atma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bozdağ, Afetleri önleyecek yüzde 100 bir güçlerinin olmadığını ama afetler olduğunda zararını azaltacak, zarar vermeden de geçirilmesini sağlayacak teknik imkanlarının olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da DSİ doğal afet ve taşkın hasarları onarım tesisi temel atma töreninde konuştu. Bozdağ konuşmasında, “Şanlıurfa'mız ve ülkemiz yakın geçmişte büyük felaketlere maalesef maruz kaldı. Deprem felaketinde nice canımızı kaybettiğimiz gibi Urfalılar olarak sel felaketinde de nice insanımızı kaybettik. Ben bu vesileyle hayatını kaybeden hem deprem felaketinde, hem sel felaketinde her bir kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına aziz milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Halen tedavi görenlere Rabbimden acil şifalar diliyorum. Elbette hayatını kaybedenlere geri getirme imkanı yok ama yaraları sarma, enkazları kaldırma, milletin umudunu yeniden diriltme, onları daha güvenli konutlarda, mekanlarda ve alanlarda yaşama imkanı sunabiliriz. İşte bu maksatla da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz önemli kararlar aldı. Depremzede vatandaşlarımızın ve sel felaketine maruz kalan insanlarımızın yaralarını sararken onların beklentilerini karşılamak için de önemli kararlar alında, uygulamaya konuldu. Bunların bir kısmı uygulandı inşallah bir yıl içerisinde depremzede vatandaşlarımızın ve sel felaketinde mağdur olan vatandaşlarımızın konut yapımı gerekenler ile ilgili kısımlar tamamlanacak. Şu ana kadar yüz bininci konutun temelini Şanlıurfa'da attık. Dolayısıyla bir yıl içerisinde yaklaşık 320 bin konutun ve devamında da 800 bin civarında konutun yapımı tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Daha güvenilir, daha dayanıklı, deprem mevzuatına uygun illerimizin ve ilçelerimizin tarihi ve kültürel mimarisine uygun ve demografiye uygun bir konut yapılanması yeni dönemde yapılacaktır. Yeni şehirler adeta kuruluyor bölgemizde. Yeni kentler oluşturuluyor. Bir yandan daha dayanıklı konut, öte yandan sağlık tesisi, eğitim tesisi, ibadethaneleri, çevresi, otoparkı ve diğer ihtiyaç duyulan alanları ile beraber esasında modern ve yeni şehirler kuruluyor. Şimdiden hayırlı olsun. Şanlıurfa'mızın konut stokunun da çok iyi olmadığını biliyoruz. O nedenle yeni dönemde inşallah Şanlıurfa'nın konut stokunun da kentsel dönüşüm çerçevesinde daha hızlı yenilenmesi ve hemşerilerimizin daha güvenli konutlara kavuşması konusunda büyük bir gayretin içinde olacağız. Belediye başkanımızla, valiliğimizle, hükümetimizle, Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerimizle, ilgili bakanlıklarımızla el ele verip hızlı bir kentsel dönüşümü hayata geçireceğiz ve her yıl kademe kademe konutlarımızı yenileme gayreti içinde olacağız. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın son açıkladığı kentsel dönüşüm için yarısı devletten destek olan yaklaşım da vatandaşlarımızın bu işe büyük katkı vereceğini ve sahip çıkacağını gösteriyor bize. İnşallah el ele Şanlıurfalı kardeşlerimiz ile beraber kentsel dönüşümü Şanlıurfa'da da güçlü bir şekilde hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Sel felaketinin yaşandığı yerlerde taşkın onarım ve bakımıyla ilgili teknik olarak yapılması gereken ne varsa DSİ Genel Müdürlüğü ve onların teknik uzmanlarının tespit ettiğini söyleyen Bakan Bozdağ, “Öte yandan sel felaketi nedeniyle yaşanan hadiseden ötürü yıkılan, su basan ve başka şekilde tahribata uğrayan yerlerle ilgili de işte şimdi burada sizde görüyorsunuz Doğal Afet ve Taşkın Hasarlarını onarma projesi çerçevesinde ihalemiz yapıldı, yer tespiti yapıldı. Şimdi bugün bu sürecin başlangıcını beraber yapıyoruz. İnşallah sel felaketinin yaşandığı yerlerde taşkın onarım ve bakımıyla ilgili yapılması teknik olarak lazım gelen ne varsa DSİ Genel Müdürlüğümüz ve onların teknik uzmanları bunları tespit ettiler. Projelendirdiler şimdi vakit bu projenin uygulanması vaktidir. Ama bilesiniz ki bu proje sadece tamir, bakım ve onarım manasında önemli bir projedir. Ama esas proje devam ediyor. Şu anda devam eden proje çerçevesinde Şanlıurfa'da bir daha sel felaketin inşallah olmaz ama eğer olursa bu felaketin vatandaşlarımızın canına, malına zarar vermeden geçirilebilmesi için teknik bir altyapı, imar ve inşaat çalışması hazırlıkları sürüyor. Şu anda Şanlıurfa'mızda ki tüm dereler için bu çalışmanın yapıldığını ve projenin yıl sonuna doğru tamamlandıktan sonra 2023 yılı sonuna doğru da yapım ihalesinin yapılacağını buradan ifade etmek isterim. Çünkü buraların teknik ve fenine uygun bir şekilde derelerin ıslahı, yağmur sularına karşı alınması gereken teknik tedbirlerin bu ıslah içerisinde alınması ve buna göre derelerimizin ıslahının yapılması son derece önemli. Biz afetleri önleyecek yüzde 100 böyle bir gücümüz yok. Ama afetler olduğunda zararını azaltacak inşallah zarar vermeden de geçirilmesini sağlayacak teknik imkanlarımız var. Şanlıurfa'mız için şimdi bu teknik imkanları kullanarak afet karşısında Şanlıurfa'yı daha güvenli hale getirecek adımları atıyoruz. Yıl sonunda da bütün derelerin ıslahı için projeyi faaliyete inşallah rabbim nasip eder temel atma töreninde beraber oluruz. Bu projeler bittiğinde de Şanlıurfa'mızın derelerin tamamının ıslah edildiğini ve Şanlıurfa için iyi bir sürecin başladığını bütün hemşerilerimiz görecektir” dedi.

İçme suyuyla ilgili de yeni adımların atıldığını söyleyen Bakan Bozdağ, “İnşallah Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz ile Tarım Bakanlığımız ile beraber içme suyu konusunda da yeni bir adım atıyoruz. Cumhurbaşkanımıza bölgenin içme suyu konusunda da yeni bir adım atıyoruz. Cumhurbaşkanımıza bölgenin içme suyunda yaşadığı sorunları paylaştığımız da şehir şebeke suyunun en ücra Şanlıurfa mecrasına gitmesi için de çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanımız hem Tarım Bakanımıza hem de bize bu konuda talimatları oldu. Tarım Bakanlığımız da DSİ Genel Müdürlüğüne gerekli talimatları verdiler. Dün geleceklerdi ama gelmemişler diye haber aldım. İnşallah DSİ den yetkililer gelecek. DSİ kendisi bu arazileri gezecek projelendirecek. Sonunda içme suyu projesi şehir şebekesi ile köydeki şebeke aynı hale gelecek. Çünkü kuyulardan su çekerek Şanlıurfa'nın kırsaldaki mahallelerinin içme suyu ihtiyacının uzun süre karşılamanın sürdürülebilirliği yok. O nedenle kuyulara son veren şehir şebeke suyunu her mahalleye kırsaldaki mahalleler dahil mezralar dahil hepsine ulaştıran Şanlıurfa için tarihi bir kararı Cumhurbaşkanımız verdi ve bu tarihi adımı da inşallah onun talimatları çerçevesinde atacağız. Şanlıurfa'mız içme suyu konusunda yeni bir dönemi başlatacak. Tabi büyük şehir belediyemizin bütçesi ile bunun yapılabilirliği yok o nedenle de DSİ hatlarından kaynaklarla DSİ üzerinden bunun yapılacağını ifade etmek isterim. Daha önce biz başka illerinde içme suyu ile ilgili konularını DSİ üzerinden çözmüştük. Yeni dönemde Şanlıurfa'mızın da içme suyu konusunu DSİ ile beraber Cumhurbaşkanımızın iradesi doğrultusunda çözüme kavuşturacağımızı da buradan ifade etmek isterim. Temel atma töreninin de tekrar hayırlı olmasını, kazasız belasız yapılacak imarların tamamlanmasını cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Müdür beye de soruyorum. Müteahhit firmamız burada mı? Bende onlara dedim öne çekebilir miyiz? Çekebiliriz dediler. O zaman Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 29 Ekim'e bu işi bağlayabilir miyiz dedim. Onlar da yapabiliriz diyor. Ben sizin huzurunuzda soruyorum. 29 Ekim'e Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına bu işi yetiştirecek miyiz? Peki hayırlı olsun. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bu taşkın, onarım ve ıslah çalışmalarının biteceğini inşallah bitişini de Rabbim izin verirse beraber yapacağız. Şimdiden bölge müdürümüzü müteahhit firmamıza yapacakları katkılar için teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diliyorum” diye konuştu.