Şanlıurfa'da doktorun darp edildiği iddiası

Şanlıurfa'da dahiliye uzman doktorun hasta tarafından darp edildiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa merkezde bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. İddiaya göre, hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan Ebru Kılıç G. henüz öğrenilemeyen bir nedenden mesai çıkışı aracına binmek üzereyken bir hasta tarafından darp edildi. Yüzünden yaralanan doktor, hastanede tedavi altına alınırken saldırganın ise kaçtığı belirtildi. Doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.