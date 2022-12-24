Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa'da 9 kişiyi telefonla arayarak 2 milyon 800 bin TL dolandıran 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları telefonla arayarak kendisini polis, hakim, savcı gibi unvanları kullanarak toplamda 9 kişiyi, 2 milyon 800 bin TL dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, olayla ilgili 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.