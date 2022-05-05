Şanlıurfa'da dolu ve yağmur hayatı felç etti

Şanlıurfa'da 10 dakika süren dolu ve yağmur hayatı felç etti. Cadde ve sokakları sel suları kapladı, vatandaşlar ıslanmamak için sağa sola kaçıştı.

Meteoroloji tarafından şiddetli sağanak yağış, sel ve su baskınları uyarısının yapıldığı Şanlıurfa'da öğleden sonra başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika yağan yağmur ve dolu, hayatı durma noktasına getirdi. Dolu ve yağmur yağışı cadde ve sokaklarda sele neden oldu. Araç sürücüleri dolu trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı, vatandaşlar ıslanmamak için sağa sola kaçıştı.