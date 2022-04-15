Şanlıurfa'da don ekinleri ve ağaçları vurdu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gece eksi dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, ekinler ile meyve ağaçlarına zarar verdi. Gece saatlerinde sulama yapan çiftçiler, sabah tarlaya gittiklerinde ürünlerinin don nedeniyle zarara uğradığını gördü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gece eksi derecelere düşen hava sıcaklığı dona neden oldu. Gece saatlerinde tarladaki ekinlerini sulayan çiftçiler, sabaha karşı yaşanan ani hava soğukluğu nedeniyle ekinlerinde don yaşandığını gördü. Nisan ayında buz tutan ekinlerini gören çiftçiler büyük bir şaşkınlık yaşarken don nedeniyle ürünlerde zarar oluştuğu belirtildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Kızılhöyük Mahallesi'nde ektiği reygras yem bitkisi dona maruz kalan çiftçi Halil Akbaş, “Akşam tarlayı sularken iklim değişikliğinden dolayı don olayıyla karşılaştık. Burada zararımız ekinlerimizin verimi azalacak. Tabi girdilerimiz çok olduğu için zararımız bayağı çok olacak. Bu don olayı sadece bizim bölgede değil Suruç ilinin genelinde vardı. İklim değişikliğinden dolayı böyle yaşanan olumsuz olayda çiftçiler bayağı mağdur durumda. Bir tarım sigortamız yok, bu zararı biz karşılayacağız” diye konuştu.

Öte yandan Suruç ilçesi genelinde buğday, arpa ve yem bitkisiyle birlikte başta fıstık ağaçları olmak üzere meyve ağaçlarında da don olayı yaşandığı belirtildi.