Şanlıurfa'da dönüşüm devam ediyor

Göreve geldiği günden bu yana Şanlıurfa'da tarihi değişim ve dönüşüme imza atıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gerçekleştirilen tanıtım Toplantısında Şanlıurfa'da dönüşümlerin devam edeceğini söyledi.

Kale eteği, kültür ve turizm yolu, Asya Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, Süleymaniye Mahallesi, Akçakale yolu, Kızılkoyun, Kızılay Meydan projesi, belediye hizmet binası alanlarında değişimin öyküsünü yazan ve Şanlıurfa'ya nefes aldıran Beyazgül dönüşümün başlayacağı yeni kentsel dönüşüm alanlarını basın ve kamuoyuyla paylaştı.

Beyazgül Şanlıurfa'nın dönüşüm planını açıkladı

Özdiker Kuyumcular Çarşısı, Karakoyun Direkli Kentsel Dönüşüm Alanı, Paşabağı Kentsel Dönüşüm Alanı, Alibaba Kentsel Dönüşüm Alanı, Osmanlı, Eyüpkent, Yenice Kentsel Dönüşüm Alanı, Yakubiye Özel Proje Alanı Kamulaştırma, Hacı Kamil Konağı Kamulaştırma, Şanlıurfa Kuzey Şehir Konut Projesi, Yeşildirek kentsel dönüşüm alanı, eski sanayi kentsel dönüşüm alanı, Gölbaşı tarihi turizm bölgesi gelişim alanlarında Şanlıurfa için vizyonel projelerin detayları aktardı.

“Şanlıurfa'nın bu dönüşüme ihtiyacı var”

Ulaşım Master Planından Raylı sisteme, Özdiker Kuyumcular Çarşısından Karakoyun, Direkli Kentsel Dönüşüm Alanına, Şanlıurfa Kuzey Şehir Konut Projesinden Gölbaşı Tarihi Turizm Bölgesi gelişim alanlarına kadar Şanlıurfa'nın geleceğini değiştirecek ve şehre nefes aldıracak projeleri sinevizyon gösterimi ile paylaşan Beyazgül, Şanlıurfa'nın bu dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyledi.

“Raylı sistem için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Raylı Sistem için çalışmaların devam ettiğini belirten Beyazgül, “Evet Urfa gözün gördüğü kadar değişiyor. Ben de çok sahadayım. Ve buna şahit oluyorum. Şehrin üçte ikisine yakın gecekondu. Ve şehrin merkezinde parklarımız yok Mevcut parklar ki belediye binası önceden park olduğu halde sonradan hizmet binası yapılmış. Parklarımız yapılarla işgal edilmiş. İşte Kızılay binası bizim geçmişte park alanı üzerine kurulmuş bir bina yine yol olarak açılması gereken yerlerin üzerine bina yapılmış, tarihi eserlerimizin üzerine gecekondular yapılmış. Böyle bir şehirde yaşıyoruz. Şehri değiştirdik, zenginleşiyor, güzelleşiyor, değişimi yaşıyor. Şanlıurfa'ya bir raylı sistem olması gerektiği inancındaydık. Eğer Ulaşım Master Planı yapılmış olsaydı geçmişte belki şu anda raylı sistemin ihalesine çıkacaktık. Raylı sisteminin bir güzergâhını sizinle paylaşalım dedik. Diyarbakır yolundan başlıyor. Abide kavşağını geçiyoruz. Akçakale yoluna kadar devam ediyoruz. Ulaşım master planı bitmek üzere. Bittikten sonra raylı sistem projesini ihaleye vereceğiz. Raylı sistem projesi de bittikten sonra raylı sistemin inşaat yapım ihalesini yapacağız” dedi.

“Özdiker Pasajı yerine yapılacak meydan projemiz hazır”

Tarihi Hanlar Bölgesini gün yüzüne çıkarmak için ön kısmında bulunan Özdiker Kuyumcular Çarşısının yıkılıp yerine meydan yapılacağını aktaran Beyazgül, “Özdiker Kuyumcular Çarşısında yüzde elliye yakın kamulaştırmamız tamam. İç kısımda kamulaştırmalarımız duruyor şu anda. İç kısımdaki arkadaşlarımız biz dükkân sahibiyiz. Bize dükkân verilirse daha iyi olur deniliyor. Bu nedenle de böyle bir imkân sağlayabilir miyiz diye düşündük. Belediye binamızın hemen altında. Resmi olarak işlettiğimiz bizim birimlerimizi aldık. Vakıflardan kiraladığımız bir binaya taşımış olduk. Belediyemize ait dükkânları onlara takas teklifi yapıyoruz. Diyoruz ki gelin. Madem öyle işte size dükkân. Biz kendi resmi birimlerimizi boşalttık. Ticaret Sanayi Odası karşısında bir büyük binayı kiraladık, oraya taşıdık. İşte şimdi oraları açtık. Gelin buyurun diyoruz. Bu dükkânları isterseniz kiraya isterseniz satılık olarak sizlere verelim. Özdiker Kuyumcular Çarşısının yerine yapılacak projemizi size sunalım istedik. Bu projeyle Şanlırufa'daki tarihi hanlar bölgesinin önü açılacak. Haşimiye Meydanında yapılacak olan projemizle Şanlıurfa çok değişecek. Şanlıurfa‘mıza ayrı bir değer katacak” şeklinde konuştu.

“2 bin 500 ucuz konut çalışmalarımız devam ediyor”

Şanlıurfa'da artan konut ihtiyacının bir bölümünün karşılanması amacıyla maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik ucuz konut çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Beyazgül, “Şanlıurfa Kuzey Şehir Konut Projesinde sona geldik. 2 bin 500 konut yapacağız. Bir yandan bize neden arsalarınıza konut yapmıyorsunuz diyorlar. Diğer taraftan da konut yapımı için girdiğimiz alan ki bu alan bir uydu kent niteliğinde şuan da 100 metrelik yollarının yapımına başladık. Bu alan için birçok mahkeme açılıyor. Yürütmeyi durdurması kararları isteniyor. Buralarla ilgili ciddi bir uğraş veriliyor olmasın diye elimizi nereye atsak bir dirençle karşılaşıyoruz. Şanlıurfa'ya yazık ediliyor. Bu güne kadar böylesi durumlarla karşılaştık durduk mu durmadık. Devam edeceğiz. Çünkü biz Şanlıurfa'nın buna ihtiyacı olduğunu gördük. Başardık mı evet başardık. Başarmaya devam edecek miyiz evet edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Karakoyun Mahallesi dönüşümün adresi olacak”

Karakoyun Kentsel Dönüşüm alanı ilgili müjde veren Başkan Beyazgül, “Karakoyun Mahallemizin üst kısmı ile Bahçelievler arasında kalan yer burası bitişik nizam halinde yapılmış. Ancak modern bir şehre uygun bir yerde bulunuyor. Burayı da dönüştürüp otel ve benzinlik verilerek buradan elde edilecek gelirle burayı inşallah dönüştüreceğiz. Ve modern bir merkez oluşturacağız. Bununla kalmayacağız burada modern binalar, ağaçlandırma alanları ve parklar yapacağız. Bu bitişik nizam ve nefes alınamaz yeri modern bir hale dönüştüreceğiz” dedi.

“Karaköprü Eyyübiye ve Paşabağ da dönüşüm başlayacak”

Karaköprü ve Eyyübiye'de yapılacak kentsel dönüşümle ilgili de detayları paylaşan Beyazgül, “Aynı şekilde Karaköprü Alibaba Mahallesi ile Eyyübiye ve Paşabağı'nda bir kentsel dönüşüm çalışması yürüteceğiz. Düşünün bir şehrin 3'te 2'si gecekondu olmuş. Bu şehirde kentsel dönüşüm daire başkanlığı kurulmamış, biz geldik kurduk. Bu şehirde 440 bin mülteci var ancak Göç Dairesi Başkanlığı yoktu. Kadınlara önem veriliyor ancak Kadın Aile Daire Başkanlığı yoktu. Neden 2 bin 500 konut yapıyoruz. Neden bunu ucuza mal etmek istiyoruz. Neden bir takım ki geçmişte bunları çıkaracağım Türkiye'nin en fazla arsa satışını yapan Fakıbaba bugün diyor ki bunları satıp da bu fakir fukaraya verme. Olmaz bunlar yıkılacak ve 2 bin 500 konut olacak yerde bunlara 2+1'ler gibi modern yerler vereceğiz ki vatandaşlarımızı buralara taşıyabilelim. Yoksa bu vatandaşları nereye taşıyacağız. Şehir nasıl dönüşecek. Bütün bu işlemleri eş zamanlı yapmak zorundayız. Şehrin konut sıkıntısı olduğu bir zamanda sen bunun fiyatını 2 kat daha fazla verirsen dahi vatandaşların gidecek yeri olmayacak” ifadelerine yer verdi.

“Gölbaşı tarihi turizm bölgesi için düğmeye basıldı”

Tarihi ve turistik açıdan dünyanın ilgisini çeken Balıklıgöl (Halil - ür Rahman) Bölgesinde yapılacak Gölbaşı Tarihi Turizm Bölgesi için kamulaştırma çalışmalarına başlanacağını ifade eden Beyazgül, “Şehrin bir dönüşüme ihtiyacı var. Bu dönüşümü Gölbaşı Tarihi Turizm Bölgesinde kamulaştırma noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yüzde 50 hibe alınarak geri kalan kısmını da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. Bu bölgeyi de kamulaştırmaya başlayacağız. Kamulaştırınca ne yapacağız. Yeni yaptığımız modern binalara buralardaki vatandaşlarımızı taşıyacağız” diye konuştu.