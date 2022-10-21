İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da dronlu dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon, dronlarla da desteklendi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandıran şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 4 ay boyunca takibe alınan 4 şahsın kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Dronla da destek verilen operasyonda çerçevesinde 4 şahıs gözaltına alındı. Şahısların kaldığı evlerde yapılan aramada 16 adet cep telefonu, 23 adet sim kart, 2 bilgisayar, tabanca ve dolandırıcılıkta kullanılan materyaller ele geçirildi.


Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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