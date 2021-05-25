Şanlıurfa'da ‘Dünya Biyoçeşitlilik Günü' kutlandı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Şanlıurfa'da düzenlenen “Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı” etkinliğine katıldı. Bakan Yardımcısı Metin, Türkiye'nin hem buğdaygillerde hem baklagillerdeki biyoçeşitlilik bakımından dünyada ana vatan olarak kabul edildiğini söyledi.

Şanlıurfa'da “Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı” etkinliği düzenlendi. Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli video konferans yöntemiyle katılırken, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin etkinlikte hazır bulundu. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Metin, biyoçeşitlilik anlamında en zengin ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirtti. Metin, Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı envanterine yeni ürünlerin kaydedildiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, etkinlik sonrası açıklamasında, “Bugün ‘Dünya Biyoçeşitlilik Günü' dolayısıyla “Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı” etkinliğinin lansmanı yapıldı. 8 yıldır devam eden bir çalışmanın ürünü olan bu sistem, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile diğer ortaklarımız ile birlikte düzenlemiş olduğumuz bu çalışma neticesini verdi. Türkiye'de 13 binin üzerinde biyoçeşitlilik arz eden bitki ve hayvan çeşitliliği söz konusu. Şanlıurfa'da bitki ve hayvan çeşitliliğinin korunması için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gutu, Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO'nun işbirliğini güzel bir şekilde meyvelerini verdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Metin ve Gutu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO iş birliğinde yürütülecek Şanlıurfa Bozkır Koruma Stratejisi ve Eylem Planı Uygulama Protokolü'nü imzaladı. İmza sonrası Metin ve Gutu, tören alanında çocuklarla çevre farkındalığına dikkati çekmek için uçurtma uçurup, yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilen 3 şahini de doğaya bıraktı.