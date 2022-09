Şanlıurfa'da Dünya Temizlik Günü renkli görüntülere sahne oldu

Şanlıurfa'da “Dünya Temizlik Günü” dolayısıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, çocuklarla birlikte çöp toplayarak çevre temizliğinin önemine dikkat çekti.

Türkiye'de eş zamanlı olarak büyük bir çevre temizliği hareketi gerçekleştirildi. Şanlıurfa'da bu yıl etkinliğin adresi Karaköprü mesire alanı oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destekleri, paydaş kurum ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla mesire alanına atılan pet şişe, izmarit, poşet gibi doğada uzun yıllar kalan ve çevreye ciddi zararları olan atıklar toplandı. ‘Atıksız Bir Dünya' ilkesi ile her yıl Eylül ayında Dünya Temizlik Gününde gerçekleştiren 'Let's Do It!' hareketi çöp kirliliğini yenmek ve farkındalık oluşturmak adına gerçekleştiriliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de ilgili birimleri ve gençlik merkezlerindeki gönüllü gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa TEMA Vakfı İl Temsilcisi Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, “Ümidimiz insanların doğaya ve çevreye karşı daha duyarlı olmasıdır” diyerek herkesin çevreye karşı duyarlı olmasını istedi.

Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Melik de gelecek nesillere temiz bir ekoloji bırakmamız gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.