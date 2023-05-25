Şanlıurfa'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da pis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 14 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ile 2 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 28 paket halinde 14 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ve 2 paket halinde 2 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.