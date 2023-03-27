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Şanlıurfa'da durdurulan otobüsten 2 kilo 100 gram skunk çıktı

Şanlıurfa’da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

Şanlıurfa'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramalarda, 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele" çerçevesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında 2 paket halinde toplam 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Olayla bağlantısı bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Yakalanan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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