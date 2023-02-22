Şanlıurfa'da durdurulan otobüsten uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa'da durdurulan bir otobüste bir şahsın çantasında 2 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan kişi hakkında soruşturma açıldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada, bir paket halinde toplam 2 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olay ile bağlantısı bulunan şüpheli 1 gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.