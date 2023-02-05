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Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçti: 3 gözaltı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 43 ACA 091 plaka aracı durdurarak arama yaptı. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 12 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. A.Y., A.A. ve Ö.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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