Şanlıurfa'da ‘Eğitimde Önceliğimiz' konulu yarışma

Dünya genelinde var olan ve çözümlenmesi doğrultusunda gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine farkındalık kazandırmak ve gençlerin Şanlıurfa yerelindeki bu problemlere çözümler üretmelerini sağlamayı amaçlayan yarışmaya 15-25 yaş arası gençler katılabilecek. Özgün içerik şartıyla düzenlenecek yarışmaya adaylar, yazmış oldukları kompozisyonu ve imzalayacakları taahhütnameyi PDF formatında surkav@hotmail.com e-posta adresine 16 Nisan tarihine kadar göndererek başvuru yapabilecek. 20-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan eser değerlendirmelerinin ardından 1 Mayıs'ta sonuçlar açıklanacak.

Yarışmada birinci tam altın, ikinci yarım altın, üçüncü ise çeyrek altınla ödüllendirilecek.