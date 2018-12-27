Şanlıurfa'da eğitime destek

Şanlıurfa'da gençlere yönelik eğitim desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu kez 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavları gerçekleştirdi.

Gençlere yönelik eğitim ve spor yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, son olarak 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik ise Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı gerçekleştirdi. TYT'de 240 lise ve 22 bin 610 öğrenci, LGS'de ise 612 ortaokul ve 42 bin 917 öğrenciyi kapsayan sınav öncesi öğrencileri ziyaret eden Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, gençlere nasihatlerde bulundu. Öğrencilere başarılar dileyen Çiftçi, okumanın önemine değinerek, tüm gençlerin birer kitap sevdalısı olması gerektiğini söyledi. Gençleri, kütüphanelere de davet eden Çiftçi, "Eğitim ailede başlar. Bizler, aileler olarak çocuklarımızı iyi yetiştirmeli ve onları hayata iyi hazırlamalıyız. Bunu yaparken çocuklarımızı ve kendimizi her zaman kitap okumaya teşvik etmeliyiz. Kitap okuyan bir toplum gelişir. Tüm bu çerçevede Büyükşehir olarak gençlerimize yönelik eğitim yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Gençlerine inanan ve onlara güvenen Büyükşehir Kadroları olarak tüm öğrencilerimize hayatlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, ardından deneme sınav kitapçıklarını dağıtarak sınıfları gezdi.