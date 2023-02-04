Şanlıurfa'da ekiplerin kar mesaisi başladı

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da sabaha karşı etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı, ekipleri harekete geçirdi.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da uzun bir aradan sonra yoğun bir kar yağışı başladı. Sabaha karşı etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler ile vatandaşların mağdur olmaması için ekipler mesaiye erken başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kırsal bölgelere acil müdahale ederken Haliliye, Karaköprü ve yyübiye Belediyesine bağlı ekipler ise şehir merkezinde hummalı bir çalışma yapıyor. Yollardaki karları temizleyen ekipler, buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor.