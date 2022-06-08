Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Şanlıurfa'da çalıştığı inşaata elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki iki katlı inşatta meydana geldi. İnşaata çalışan Abdullah Demirdil (39), elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Demirdil, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Demirdil, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demirdil'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.