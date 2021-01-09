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Şanlıurfa'da elektrik direğindeki patlama anları kamerada

Şanlıurfa’da aşırı yüklenme sonucu elektrik direğinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

Şanlıurfa'da aşırı yüklenme sonucu elektrik direğinde peş peşe patlamalar meydana geldi. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.


Eyyübiye Mahallesi Asya Sokak'ta bulunan elektrik direğinde iddiaya göre, aşırı yüklenmeden kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sırasında etrafa saçılan kıvılcımlar mahallede kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Havai fişek görüntüsünü andıran trafodaki patlama anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine DEDAŞ ekipleri trafoda onarım çalışması başlatılırken, bölgeye bir süre elektrik verilemedi. Yapılan onarım çalışması sonrası mahalleye tekrar elektrik verilmeye başlandı.

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