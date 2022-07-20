Şanlıurfa'da Emre Aydın konseri

Şanlıurfa'da düzenlenen yaz konserleri çerçevesinde sahne alan sanatçı Emre Aydın, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı sosyokültürel etkinlikler çerçevesinde yaz konserlerine ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli'yi Şanlıurfalılarla buluşturan belediye, bu kez Emre Aydın'ı kente getirdi. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde düzenlenen konser alanı saatler öncesinden dolmaya başladı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konser alanında bazı vatandaşların aileleri ve çocuklarıyla geldiği gözlemlendi. Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan başarılı sanatçı Emre Aydın, sevilen şarkılarını Şanlıurfalılar için seslendirdi. Hoşça Kal, Beni Vurup Yerde Bırakma, Son Defa, Sen Beni Unutamazsın gibi eserleri seslendiren sanatçıya hayranları hep bir ağızdan eşlik etti. Alanı dolduran binlerce kişi cep telefonlarının fenerlerini açması ile adeta görsel bir şölen oluşturdu. Havadan dron ile de anbean kayıt altına alınan konsere katılan vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Şanlıurfa'nın çok güzel olduğunu ifade eden ünlü sanatçı Emre Aydın, “Bizi siz Şanlıurfalılarla buluşturan başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.