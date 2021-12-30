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Şanlıurfa'da ‘En İyi Narkotik Polisi, Anne' eğitimi

Bayanlara yönelik eğitim faaliyetlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Kadın Destek merkezlerinde eğitim gören bayan kursiyerlere yönelik ‘’En iyi narkotik polisi, anne’’ konulu eğitim semineri düzenledi.

Bayanlara yönelik eğitim faaliyetlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Kadın Destek merkezlerinde eğitim gören bayan kursiyerlere yönelik ‘'En iyi narkotik polisi, anne'' konulu eğitim semineri düzenledi.


Aile bireylerinin korunmasına yönelik eğitim seminerleri sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Kadın Destek merkezlerindeki kurslara katılan bayan kursiyerlere yönelik 'En iyi narkotik polisi, anne'' konulu eğitim semineri düzenledi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünden uzman personellerin katılımıyla düzenlenen eğitim seminerinde, madde bağımlılığının önlenmesi ve annelerin dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgiler verildi.

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