Şanlıurfa'da enerji nakil hatları yer altına alındı

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı 5 mahallede enerji nakil hatları yer altına alıyor.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Şanlıurfa İl Müdürlüğü merkez Eyyübiye ilçesine bağlı 5 mahalleye enerji taşıyan 5 kilometre uzunluğundaki iletim hattını yeraltına alıyor. Eyyübiye'nin Osmanlı, Yenice, Muradiye, Selçuklu ve Asya mahallelerinde elektrik şebekesinin yeraltına alınması için Dicle Elektrik ekipleri çalışmaya başladı. Olumsuz hava ve çevre koşullarından daha az etkilenecek olan şebeke görüntü kirliliğinin de önüne geçecek. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki havai iletim hattının yeraltına alınmasına yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldı. Şubat ayı ortalarında tamamlanarak devreye alınacak yeraltı şebekesi sayesinde abonelere eskisinden daha kaliteli, kesintisiz ve bir o kadar güvenli elektrik enerjisi sağlanabilecek.

Elektrik sorunu giderilecek

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. Şanlıurfa İl Müdür Yardımcısı Rıfat Volkan Arpacı, Osmanlı Mahalle muhtarı Veysi Çelik ile birlikte devam eden yeraltı şebeke çalışmasını yerinde inceledi. Arpacı yatırım maliyetinin 1 milyon 100 bin lira olduğunu açıkladı. Havai şebekenin sökülmesinin ardından iletim hatlarını taşıyan elektrik direklerinin de kaldırılacağını ifade eden Rıfat Volkan Arpacı, bu çalışma ile birlikte enerji hatlarındaki kapasitenin artacağını, enerji kesintilerine karşı manevra imkanı sağlanarak, ilçenin enerji sorununun önemli ölçüde giderileceğini söyledi.

Tamamlandığında görüntü kirliliğini de ortadan kaldıracak olan yeraltı şebekesinden 14 bin 568 abone faydalanacak.