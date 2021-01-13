Şanlıurfa'da engelli bireyler yüz yüze eğitime başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'ndeki çeşitli kurslara katılan engelli kursiyerler, yeni tip korona virüs tedbirleri çerçevesinde ara verilen yüz yüze eğitimlerine yeniden başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde engelli kursiyerlere yönelik verilen çeşitli kurslara, korona virüs tedbirleri çerçevesinde ara verildi. Bu sürede zarfında uzaktan sürdürülen eğitimler kapsamında engelli öğrencilere ihtiyacı olan malzemeler de belediye tarafından temin edildi. Uzun bir aradan sonra Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde kursiyerler yeniden yüz yüze eğitim almaya başladı.

Gerekli tedbirlerin alınmasıyla yüz yüze eğitime başladıklarını belirten kursun öğreticilerinden Seval Kurt Tarhan, "Böylelikle engelli öğrencilerimizin hem el becerilerinin gelişmesine katkı sağladık hem de psikolojik olarak destek verdik. Şimdi gerekli tedbirler alınarak öğrencilerimizi her atölyede 5 kişi olmak üzere yüz yüze eğitime yeniden başlattık" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Zeynep Demir ise yeniden derslere gireceği için mutlu olduğunu dile getirdi.