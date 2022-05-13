Şanlıurfa'da engelli çocuklar doyasıya eğlendi

Haliliye Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle işitme ve bedensel engelli çocuklar, Belediye bünyesindeki Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezine götürüldü. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Açanal'ın hazır bulunduğu ve antrenörlerin eşlik ettiği çocuklara, basketbol, voleybol ve yüzme kurslarında unutulmaz anlar yaşatıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi. İlk kez basketbol ile voleybol oynama ve yüzme heyecanını yaşayan çocukların mutluluğu ise adeta gözlerinden okundu. Çocukların heyecanlarını paylaşan öğretmenleri ise Engelliler Haftasında çocukları unutmayarak, etkinlik düzenleyen Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti.

Etkinlik, çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilmesiyle sona erdi.