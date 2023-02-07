Şanlıurfa'da enkaz altında kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa'da yıkılan binalarda enkaz altında kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binada, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. İpekyol Caddesi'ndeki Osman Ağan Apartmanı enkazında yakınları olanlar çalışmaları umutla takip ediyor. Bölgede çalışmalar devam ediyor.