Şanlıurfa'da enkaz altından 2 kişi böyle kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Şanlıurfa'da yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da depremin ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesinde yıkılan bir binanın enkazı altından yaralı olarak çıkarılan biri çocuk 2 kişi, sedye ile omuzlarda taşınarak ambulansa konuldu. Sağlık durumları iyi olan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

18 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin ardından 19 binanın yıkıldığı, 18 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 77 kişinin de yaralandığı bildirildi.