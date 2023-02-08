Şanlıurfa'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa'da yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Osman Ağan Apartmanı'nda ekipler, haber alamadığı 7 kişinin bulunması için arama çalışmalarına devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binada, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. İpekyol Caddesi'ndeki Osman Ağan Apartmanı enkazında 7 yakını olan vatandaşlar çalışmaları umutla takip ediyor.

Bölgede çalışmalar devam ediyor.