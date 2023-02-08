Şanlıurfa'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa’da yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa'da yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Osman Ağan Apartmanı'nda ekipler, haber alamadığı 7 kişinin bulunması için arama çalışmalarına devam ediyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binada, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. İpekyol Caddesi'ndeki Osman Ağan Apartmanı enkazında 7 yakını olan vatandaşlar çalışmaları umutla takip ediyor.
Bölgede çalışmalar devam ediyor.