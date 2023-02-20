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Şanlıurfa'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa’da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları güvenlik önlemleri eşliğinde devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları güvenlik önlemleri eşliğinde devam ediyor.


Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6'lık depremlede Şanlıurfa'da yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından yapılıyor. 19 binanın yıkıldığı Şanlıurfa'da enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı


alanlarda cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kentin farklı bölgelerinde sürdürülen enkaz kaldırma çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor.

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