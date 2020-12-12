Şanlıurfa´da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, yangın, merkez Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi Çırdaklıkaya Bulvarında bulunan apartmanın 6. katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı evde kalan 3 yaşındaki Miray Karakeçili, hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan anne Havva Karakeçili ise yaralandı. Anne Karakeçili, hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.