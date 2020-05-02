Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle evde çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.