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Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu

Şanlıurfa’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Bir dairenin giriş katında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası evdeki eşyaların çoğu kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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