İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da ev yangını korkuttu

Şanlıurfa’da bir binanın 4’üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'da bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesinde meydana geldi. Dört katlı binanın 4'üncü katında iddiaya göre elektrik kontağından saçan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangını müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.