Şanlıurfa'da ev yangını

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Devdeşti mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası evde bulunan eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.