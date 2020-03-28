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Şanlıurfa'da 'evde kal' çağrısına uyulmadı

Türkiye, korona virüsle mücadele ederken Şanlıurfa’da ’evde kal’ çağrısına uymayan vatandaşların cadde ve sokakları doldurması dikkat çekti.

Türkiye, korona virüsle mücadele ederken Şanlıurfa'da 'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşların cadde ve sokakları doldurması dikkat çekti.


Şanlıurfa'da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında “Evde kal” çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu. Cadde ve sokaklar korona virüs salgını tehlikesine aldırış etmeyen kişilerle doldu taştı. Şanlıurfa'nın en yoğun olan Atatürk Bulvarı ve Sarayönü Caddesi'nde insanların korona virüs öncesindeki dönemi aratmayan kalabalığı dikkat çekiyor. Uyarılara rağmen yinede sokağa çıkan vatandaşların, ‘sosyal izalasyon'a uymaması uyarıları dikkate alan vatandaşların endişesine neden oluyor.


Korona virüs tehdidine karşı yinede cadde ve sokakları dolduran vatandaşlar, salgın hastalığa karşı mecbur kaldıkları için dışarı çıktıklarını savundu.

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