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Şanlıurfa'da evi kurşunladılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir ev kurşunlandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir ev kurşunlandı.


Olay, gece saat 02.00 sıralarında ilçenin Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Eryürek'e ait ev kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Saldırganlar daha sonra kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşların durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kurşunlama olayında ölen ya da yaralanan olmazken, silahlardan çıkan kurşunlar evin kapı ve bir iş yerinin darabasına isabet etti. Polis kurşunlamanın gerçekleştiği ev önünde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Polis, olayı gerçekleştirerek kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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