Şanlıurfa'da farkındalık paneli

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık Ve Sosyal İşler Dairesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından Engelli Koordinasyon Merkezinde, otizmli bireylerin ailelerine yönelik "Farkındalık" konulu panel düzenlendi. Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Öğretim Görevlileri Ali Kaymak ve Öğretim Görevlisi Gökhan İnce tarafından sunumu yapılan panele Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Engelliler Şube Müdürü Habip İpar, özel eğitim kurum eğitmenleri, otizm ve dowm sendromlu bireylerin aileleri katıldı. Programda özel eğitim kurum eğitmenlerine, engelli, otizm ve dowm sendromlu bireylerin ailelerine çocuklarına yönelik yaklaşımlarını içeren konular hakkında bilgiler verildi.

Panelin ardından Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Şanlıurfa'ya geldik. Otizm ve down sendromlu çocukların aileleri, eğitmenlerine uzman arkadaşlarımla verimli bilgiler sunduk. Özel eğitimde ve erken çocuklukta değerlendirme süreci, bu süreçte yaşanan sorunlar ve sorunlara çözüm önerilerine yönelik deneyimlerimizi paylaştık" diye konuştu.