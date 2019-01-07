İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 15 yaralı

Şanlıurfa’da öğrenci servisi ile işçileri taşıyan minibüsün buzlanan yolda kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da öğrenci servisi ile işçileri taşıyan minibüsün buzlanan yolda kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç-Birecik karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Hüseyin A. yönetimindeki 44 EG 340 plakalı öğrenci servisi ile Harran'dan Birecik'e işçi taşıyan Fethi A. idaresindeki 37 BF 201 plakalı servis minibüsü buzlanan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 15 kişi ise çevredekiler tarafından servislerden çıkarılarak olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralı öğrenci ve işçilerin hastanedeki tedavileri sürüyor.


Öte yandan, öğrencilerin Yağışlı kırsal Mahallesi'nden Bostancılar Ortaokuluna, işçilerin ise Harran'dan Birecik'e gitmekte oldukları bildirildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.