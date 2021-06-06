Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da köprüde park edip yerinden sökülen otomobilin arka tamponunu yerine takmaya çalışan 2 kişi, arkadan gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatlarını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Ahmet Tepekesen kullandığı 63 VN 843 plakalı Toyota marka otomobilin seyir halindeyken arka tamponu yerinden söküldü. Sürücü, Mardin yolu üzerindeki köprünün üzerinde durdu. Otomobilden inen Ahmet Tepekesen, Muhammed El Binşi, Ahmet E. ve Mahmut T. tamponu yerine takmaya çalıştı.

Duran otomobile arkadan çarptı

Arkadan gelen ve Şanlıurfa'daki bir hastanede doktor olduğu öğrenilen H.Ö.'nin kullandığı 34 UN 2575 plakalı BMV marka otomobil, yolda duran otomobili fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki aracın arasında sıkışan Ahmet Tepekesen, Muhammed El Binşi, Mahmut T. ve Ahmet E. yaralandı.

Dakikalarca kalp masajı yaptı

Çarpan otomobilin doktor olan sürücüsü, yerdeki yaralılara dakikalarca kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Tepekesen ve Muhammed El Binşi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.