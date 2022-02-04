Şanlıurfa'da felçli hasta yapılan operasyonla sağlığına kavuştu

Şanlıurfa'da şah damarının tıkanması sonucu akut inme geçirmesi nedeniyle sağ tarafı felç olan hasta, Harran Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde önemli bir operasyona daha imza atılarak inme geçirerek felçli hale gelen hasta sağlığına kavuşturuldu. Viranşehir ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Ramazan Kaymak rahatsızlanması sonucu yakınları tarafından Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin nöroloji servisinde yapılan kontrollerde şah damarının tıkandığı ve buna bağlı olarak beyin kanamasıyla birlikte sağ tarafının felç geçirdiği tespit edildi. Hastanenin Nöroloji Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ağırcan ile Girişimsel Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi Veysel Kaya tarafından yapılan operasyonda hastanın sağ kasığından anjiyo yöntemiyle beyin damarlarına ulaşılarak tıkanan damarlar açıldı. Hastaneye felçli gelen hasta yapılan başarılı ameliyatın ardından yürüyerek taburcu edildi.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ağırcan, şah damarı tıkanan Hasan Kaymak'ın sağ tarafının tutmadığı ve zamanla mücadele ettiklerini söyledi.

Beyin kanamalarında erken müdahalenin önemine değinen Dr. Ağırcan, "Hastamız sağ tarafından güçsüzlük problemi nedeniyle başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde belin sol tarafından bir damar tıkanıklığını tespit ettik. İleriki tetkiklerde ise ana şah damarın tıkandığın belirledik. Hastanın erken gelmesiyle müdahalemize erken başladık. Girişimsel Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi Veysel Kaya'nın kritik müdahalesiyle tıkalı damarlar açıldı. Hastamız durumu gayet iyi kendisinin son kontrollerinin ardından taburcu ediyoruz" dedi.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Veysel Kaya ise kapalı yöntem kullanarak hastanın sağ kasığından girerek tıkalı bölgeye ulaştıklarını belirtti.

Gelişim Radyolojinde kullanılan tekniklerin değişkenlik gösterdiğine dikkat çeken Dr. Kaya, "Hasan amcamızın durumu şu anda gayet iyi. Yaptığımız müdahale kapalı yöntemle oluyor. Kasığında iğne ucu kadar bir delik açılarak gelişmiş cihazlarla damarlarına ulaşarak tıkalı bölgeye açılabiliyor. Hasan amcamızdan sol tarafındaki şah damarı ile bazı damarlarından darlık tespit ettik. Kullandığımız yöntemle damarları açıldı ve felçli bölge giderilmiş oldu. Hasan amcamızı taburcu ediyoruz" diye konuştu.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Güzelçiçek ise başarılı bir operasyon gerçekleştiren Dr. Veysel Kaya ile Dr. Dilek Ağırcan'ı tebrik ederek, hastanenin birçok tedavi yöntemiyle bölgeye hitap ettiğinin altını çizdi.

65 yaşındaki Ramazan Kaymaklı, ölümden döndüğünü belirterek, gösterilen ilgi ve alaka için doktorlara ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.