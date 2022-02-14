İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Şanlıurfa’da terör örgütü FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında avukat, doktor, öğretmen ve polis memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında avukat, doktor, öğretmen ve polis memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında avukat, doktor, öğretmen ve polis memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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