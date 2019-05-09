İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 5 askere tutuklama

Şanlıurfa’da FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf askerden 5’i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf askerden 5'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, 11 muvazzaf asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 6 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.