İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa’da hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'da hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.


Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) "dolandırıcılık" suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D.'nin (25) Karaali Mahallesinde gizlendiğini tespit etti.


Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ş.D.'yi kovalamaca sonucu tarlada yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından kaçtığı cezaevine teslim edildi.

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