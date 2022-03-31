Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa’da hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'da hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) "dolandırıcılık" suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D.'nin (25) Karaali Mahallesinde gizlendiğini tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ş.D.'yi kovalamaca sonucu tarlada yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından kaçtığı cezaevine teslim edildi.