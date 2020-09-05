Şanlıurfa'da fırın yangınında yaşanan patlama

Şanlıurfa'da 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı fırın patlaması ile ilgili konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Nur Asoğlu, meydana gelen olaylarda vatandaşların itfaiye ekiplerine yardımcı olması gerektiğini, işlerini yapma noktasında engelleyici olmamasını istedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Nur Asoğlu, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı fırın patlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Asoğlu, meydana gelen olaylarda vatandaşların itfaiye ekiplerine yardımcı olması gerektiğini ve işlerini yapma noktasında engelleyici olmamasını istedi.

“Yangın ortamları paniğin ve telaşın olduğu ortamlardır”

Yangında vatandaşların itfaiye ekiplerinin işine karışmalarını gerektiğini ve erlerin rahatça çalışmaları gerektiğini belirten Şanlıurfa İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Nur Asoğlu, “Hem fırının ön tarafında hem de fırının arka tarafında dumanın oluşturduğu basınçtan dolayı patlama meydana geliyor. Bir arkadaşımız bu patlamayla yaralanıyor. Patlamanın önünde görünen tarafında çok yoğun olmadığı anlaşılıyor. Yangın ortamları, paniğin ve telaşın olduğu bir ortamdır. Arkadaşlarımızdan ricamız itfaiye geldiği zaman ekiplere yardımcı olmalarını, yanan yerinde içerisinde neler olduğunu belirtmelerini rica diyoruz. Yangın önlemleri esnasında itfaiyeci arkadaşlarımızın işine karışılmamasını rica ediyoruz. İtfaiye arkadaşlarımızdan uzak durmalarını talep ediyoruz. Panik oluşturulmamasını rica ediyoruz. İtfaiye ekiplerimiz zaten canla başla çalışmalarını yapıyorlar. Ek olarak baskı oluşturmaya gerek yok. Biz vatandaşlarımızdan bunları rica ediyoruz. Rahat çalışma ortamı sağlanırsa can ve mal kaybı daha çok önlenebilir" dedi.

Şanlıurfa İtfaiyesi Şube Müdürü İsmail Çiçek ise “Olayın yaşandığı andan itibaren ekiplerimiz çıkış yaptı. Ekibin başında bende arkadaşlarla gittim olay yerine. İlk başta müdahale yapacağımız alanları belirledik. Arkadaşlarımız konuçlanmaya başladı. Yangında fazla bir duman yoktu. Bir personelimiz tedbir amaçlı orada duruyordu. Fırının içerisinde dumanın aşırı sıkışması sonucu geri tepme yaşandı. Bu tür olayları daha öncede çok kez yaşadık. Patlama esnasında ön tarafta duran arkadaşlarımızda fazla bir zarar yok. Arka tarafta duran bir arkadaşımız fırının içerisinde gizli bir hob bölümü var. Olaya müdahale ederken bize herhangi bir bilgi verilmedi. Oluşan basınçtan fırının içerisindeki kül arkadaşımızın üzerine geliyor. Cam parçacıkları da arkadaşımızın üzerine geldiği için arkadaşımız zarar görüyor. Duman zehirlenmesinde de 3 arkadaşımız yaralandı” ifadelerini kullandı.