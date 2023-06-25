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Şanlıurfa'da fırınlarda bayram öncesi ortak denetim

Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü belediye zabıta ekipleri, bayram öncesi fırınlarda denetim yaptı.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü belediye zabıta ekipleri, bayram öncesi fırınlarda denetim yaptı.


Kent genelinde fırınlarda pişirilen ekmeklerin kalitesi konusunda artan şikayetleri değerlendiren zabıta ekipleri, ortak denetim yaptı. Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü belediyelerinin zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimler sabahın erkan saatlerinde başladı. Denetimlerde Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde faaliyet gösteren 49 fırında başta hijyen olmak üzere gramaj ve bacaların düzenli çalıştırılması ve temizlenmesi konularında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde fırıncılara uyarılarda bulunuldu.

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