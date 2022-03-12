Şanlıurfa'da fıstık üreticilerine seminer düzenlendi

Türkiye fıstığının yüzde 37'inin üretildiği Şanlıurfa'da Fitoplazma (Kuruyup sararma), fıstık kalitesi ve üretiminin artırılmasına yönelik çalışma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından fıstık üreticilerine yönelik eğitim semineri düzenledi. 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde düzenlenen seminere Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Sait Ardan, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç ve fıstık üreticileri katıldı.

Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Ak, Fıstık yetiştiriciliğinde tozlaşma ve döllenmenin önemi konusunda bilgiler verirken, Prof. Dr. M. Ertuğrul Güldür ise fıstıkta hastalık zararlıları ve mücadele yöntemleri konusunda fıstık üreticilerine bilgiler verdi.