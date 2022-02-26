Şanlıurfa'da fıstık ve zeytin fidanları toprakla buluşuyor

Şanlıurfa'da fıstık ve zeytin fidanları, ekim sezonunun başlamasıyla çiftçiler tarafından toprakla buluşturulmaya başlandı.

Şanlıurfa'da fidan satış noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Bağ ve bahçelerinde bakımlarını yapan vatandaşlar, yeni alanlara meyve fidanları dikmek için harekete geçti. Ekim sezonunun başlamasıyla fidan satış noktalarına giden çiftçi ve vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Burada daha çok iklim şartlarına uygun olan zeytin ve fıstık fidanlarını alan vatandaşlar, araçlarına yükleyerek kırsal mahallelerine götürdü. Türüne ve boyuna göre, 3 liradan başlayan fıstık ve zeytin fidanları 30 liraya kadar çıkıyor. Fidan yetiştiricileri, 2022 yılı fidan ekim sezonunun başladığını belirterek, arazilerine fidan ekecek olanların fidanlarını bir an önce temin etmesi gerektiğini söyledi.

Arazisine fidan dikmek için fidan satış noktasına gelerek, 200 meyve fidanı alan çiftçi Fevzi Kılıç, “Geldik fidan eksikliklerimiz vardı, onları aldık. Yaklaşık 200 fidan aldık. Arazimizin yeşillenmesi için köye götüreceğiz. Geliri de güzel oluyor, aldık götürüp ekeceğiz. Bu aydan sonra geç olabilir çünkü yağmurun son zamanlarıdır. Çok çok bir iki defa daha yağmur yağar veya yağmaz. Bunları yağmur zamanında ekelim ki kendini tutsun. Önümüzdeki günlerde toprak kurumaya başlayacak. O yüzden toprak kurumadan bunları ekmemiz lazım” dedi.

Arazisine fidan dikmek için 700 zeytin ve fıstık fidanı alan vatandaşlardan Ahmet Keçecioğlu, “Biz 500 tane zeytin fidanı ve 200 tana de fıstık ağacı aldık. Fıstık fidanlarında, fiyatlar geçen yıla göre neredeyse yarı fiyatlarına düşmüş. Zeytinlerde ise fiyatlar artmış. Fıstıklar için uygun ama zeytinler için aynı şeyi söyleyemem. Buradan aldığımız fidanları götürüp ekeceğiz, meyve vermesini bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Fidan satıcısı Mahmut Deniz ise “Fiyatlar fide çeşidine bağlıdır. 10 liradan başlıyor 30 liraya kadar yükseliyor. Fıstıklarda da öyledir. Meyve çeşitleri de var onlar da 20 ile 35 lira arasında değişiyor. Rağbet fıstık ve zeytine daha çok oluyor. Bunlar hızlı satılıyor. Sezon başladı. Mart ayına kadar ağaçların ekilme zamanıdır hızlı hızlı satılıyor” şeklinde konuştu.

Bir başka fidan satıcısı Bekir Keçecioğlu da, “Satışlarımız yeni yeni başladı. Bu yıl fıstıklarımız ucuz olduğu için daha çok satılıyor. Fiyat olarak geçen yıla göre bu yıl daha uygun diyebiliriz. Geçen yıl fıstıklar 4 liraydı bu yıl 2-3 lira, 5 liralık ürün bu yıl 3 liraya düştü. Zeytine biraz daha talep fazladır. Sıvı yağdan dolayı zeytin fidanlarının fiyatı biraz daha pahalı oldu. 10 lira ile 30 lira arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.