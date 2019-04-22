İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Şanlıurfa'da freni boşalan tır pazara daldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen malzeme yüklü tır pazara daldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen malzeme yüklü tır pazara daldı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.


Olay, sabah saatlerinde Seyfioğlu Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa Yurteri yönetimindeki 42 FBM 06 plakalı malzeme yüklü tır, freninin boşalması üzerine pazara daldı. Tır, pazarın girişinde bulunan bir minibüse çarparak durabildi. Pazarın yeni kuruluyor olması ve sabah saatlerinde kalabalık olmaması büyük bir faciayı önledi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında, kazaya karışan tır ve hasar gören minibüs kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.