Şanlıurfa'da futbol turnuvası düzenleniyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 18-35 yaş arası 'Gençlik Futbol Turnuvası'nın startını veriyor.

Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da gençlik potansiyelini eğitim ve spor ile buluşturmaya yönelik faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kez 18-35 yaş arası 'Gençlik Futbol Turnuvası' düzenliyor. Turnuva ile aynı zamanda Şanlıurfa'nın eski mahalle kültürünü yaşatmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, 'Saha Bizden, Takım Sizden' sloganıyla mahalle takımlarını da turnuvaya dahil edecek. Her takımda 10 sporcunun yer alacağı turnuva, katılım gösteren takımların sayısına göre belirlenen sahalarda yapılacak. Turnuva sonucunda dereceye giren takımlara kupalarının yanı sıra, şampiyon takımın tüm futbolcularına Cumhuriyet altını, 2. olan takımın her futbolcusuna yarım altın ve 3. olan takımın her futbolcusuna da çeyrek altın ödülü verilecek.

29.07.2019 tarihide başlayarak 05.08.2019 tarihine kadar sürecek başvurular sırasında takımlar listelerinde lisanslı futbolcu göstermeyecek. Başvurular Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Tenis Oyun Dünyası'na yapılacağı gibi 0541 406 94 75 ve 0542 292 24 25 nolu ilgili telefonların yönlendirmesi ile de gerçekleştirilebilecek.

Beyazgül'den turnuvaya davet

Tüm Şanlıurfa gençliğini turnuvaya davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, amaçlarının Şanlıurfa'nın geçmiş kültüründe yer alan etkinlikleri tekrardan canlandırmak olduğunu söyledi. Futbol turnuvasının da bayrak yarışının modernize edilmiş hali olduğunu sözlerine ekleyen Beyazgül, "Büyükşehir Belediyesi tarafından 18-35 yaş arası 1. Gençlik Futbol Turnuvasını başlatıyoruz. Geçmişte bizim zamanımızda olan Bayrak yarışını modernize ediyor günümüze uyarlıyoruz. Saha bizden, top bizden ve ödül bizden. Ancak yarışacak Şanlıurfa'nın gençleri. 1. Olan takım oyuncularına birer tam altın, ikinci takıma yarımşar ve üçüncü takım oyuncularına ise çeyrek altın veriyoruz. Urfa'nın en iyi sporcularını seçiyoruz, tüm genç kardeşlerimi bu turnuvaya davet ediyorum" dedi.