Şanlıurfa'da Galatasaraylı taraftarın şampiyonluk sevinci

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.

Galatasaray, üst üste 2, toplamda ise 22. şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ın binlerce taraftarı, Şanlıurfa'da işlek cadde ve kent meydanlarında kutlama yaptı. Birçok taraftar da kentin işlek caddelerinde araçlarıyla konvoy yaptı.